Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Задровьевский сельский Совет

Жильё в Задровьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Задровье, Беларусь
Дом
Задровье, Беларусь
43 м²
€ 5,137

Параметры недвижимости в Задровьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти