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Купить дом в Задорьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Задорье, Беларусь
Дом
Задорье, Беларусь
47 м²
€ 13,730
Продается дом в агрогородке Задорье, Логойский район. Материал стен – сруб, обшит ваго…

Параметры недвижимости в Задорьевский сельский Совет, Беларусь

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