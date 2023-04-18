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Купить дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 4,577
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,0 кв.м. Стены: материал - газосиликатный бл…
Домв Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 28,376
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,3 кв.м, о…
Домв Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 13,730
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 83,9 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Домв Большие Яковчицы, Беларусь
Дом
Большие Яковчицы, Беларусь
94 м²
€ 75,060
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1960 г.п., реконструкция 2015 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - …

Параметры недвижимости в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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