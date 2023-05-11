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Квартиры в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Большие Яковчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Яковчицы, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
€ 14,568
Квартира в Большие Яковчицы, Беларусь
Квартира
Большие Яковчицы, Беларусь
Площадь 60 м²
€ 14,568

Параметры недвижимости в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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