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Купить недвижимость с бассейном в Заболотский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Домв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 36,025
Продаётся дача в живописном месте в С/Т "Надежда " Смолевичского района, 28 к…

Параметры недвижимости в Заболотский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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