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Купить коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 124,285
Sale of a house, d. Goncharovka, Smolevichi district, Moscow, 16.6 km from MKAD1 level, wall…

Параметры недвижимости в Заболотский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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