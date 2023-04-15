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Купить квартиру в Заболотский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Станок-Водица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станок-Водица, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/1 Этаж
€ 8,916
Продаётся двухкомнатная квартира в прекрасном месте! Адрес: д. Станок-Водица, пер. Заводской…
Квартирав Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 35,034
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартира 2 комнатыв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 35,034
Продажа квартиры в блокированном жилом доме  в д. Гончаровка в 18 км от Минска, Минская…
Квартирав Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 13,509
Продается ½ доля  дома Смолевичский р-н, д. Подыгрушье. От ст. метро Восток на м…

Параметры недвижимости в Заболотский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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