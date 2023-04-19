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Купить недвижимость в Заостровечский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Заостровечье, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Заостровечье, Беларусь
4 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 11,845
Продается квартира с участком в аг. Заостровечье Адрес: аг. Заостровечье, ул. Огинского ❤️ Г…

Параметры недвижимости в Заостровечский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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