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Дома в Высокое, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
145 м²
€ 104,537
Жилой дом в Каменецком р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 145,0 кв.м, общ.- 145,0 кв.м, жил.-…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
194 м²
€ 64,615
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем кирпичный жилой дом в г. В…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
244 м²
€ 61,281
ЛОТ 0888. Продается добротный двухэтажный жилой дом 2003 г.п. для большой семьи и комфортног…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
106 м²
€ 28,838
Лот 5692. В продаже жилой дом в г. Высокое Каменецкого района. Построен из деревянных щитов,…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
396 м²
€ 153,201
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
186 м²
€ 52,269
Жилой дом в Каменецком р-не. 2000 г.п., реконструкция 2013 г. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
194 м²
€ 62,182
Жилой дом в Каменецком р-не. 1998 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 233,8 кв.м, общ.-…
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
156 м²
€ 61,281
Жилой дом в Каменецком р-не. 2003 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,2 кв.м, общ.- 155,7 к…
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