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Дома в Высоковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
119 м²
€ 10,898
Дом в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Высоковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 13,169
Дом в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Высоковский сельский Совет, Беларусь
126 м²
€ 90,365
Дом на берегу озера!  25 соток земли, ровный и облагороженный участок. Посажены плодовы…

Параметры недвижимости в Высоковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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