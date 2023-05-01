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Квартиры в Высоковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 5,903
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 8,809

Параметры недвижимости в Высоковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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