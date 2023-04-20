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Купить недвижимость в Большая Берестовица, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 3/5 Этаж
€ 14,427
Продается квартира в центральной части города. Три раздельные комнаты, общая площадь 63 метр…
Realting.com
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