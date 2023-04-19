Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Устенский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом в Устенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Устенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Устенский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 79,270
House of the village of Telenteevo2 level, walls - gas silicate block, roof - metal tiles, y…

Параметры недвижимости в Устенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти