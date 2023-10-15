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Жильё в Вселюбский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Отминово, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Отминово, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается дом 152 м2, 3 уровня. . а.г. Отминово Новогрудский р-н.  Отличный участок 24,99 со…
€23,781

Параметры недвижимости в Вселюбский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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