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Жильё в Войниловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Войниловский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Войниловский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Если Вы в В поисках тишины, спокойствия и свежего воздуха, то этот вариант для Вас! Дача в з…
€2,849
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Агентство
Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Войниловский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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