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Дома в Волчинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
€ 19,424

Параметры недвижимости в Волчинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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