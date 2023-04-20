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Купить недвижимость в Воротынский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Воротынский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Воротынский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 6,392
Продаётся квартира на втором этаже панельного дома в аг. Воротынь по улице Молодежная. С/у р…

Параметры недвижимости в Воротынский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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