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Купить дом в Вороновский район, Беларусь

Бастунский сельский Совет
2
Переганцевский сельский Совет
2
Радунский сельский Совет
2
Вороново
1
Дотишский сельский Совет
1
Заболотский сельский Совет
1
12 объектов найдено
Домв Переганцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Переганцевский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 3,186
Продается отличный участок с домом хутором в деревне Ромашканцы Вороновского р-на Гродненско…
Домв Заболоть, Беларусь
Дом
Заболоть, Беларусь
85 м²
€ 4,279
Продается дом в 100 метрах от озера в аг Заболоть Вороновского р-на. В доме 3 жилые комнаты,…
Домв Дотишки, Беларусь
Дом
Дотишки, Беларусь
137 м²
€ 9,104
Продается жилой дом по адресу: Гродненская обл. Вороновский р-н  а.г.Дотишки, ул.Веснов…
Домв Германишки, Беларусь
Дом
Германишки, Беларусь
73 м²
€ 20,939
Продается дом в д. Германишки, недалеко от г.п. Вороново (3км). Дом деревянный, обложен кирп…
Домв Вороново, Беларусь
Дом
Вороново, Беларусь
140 м²
€ 16,387
Продается дом со сруба в г.п. Вороново. Дом построен на высоком фундаменте, с крепкого здоро…
Домв Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
199 м²
€ 68,278
Продается жилой дом п.Радунь, ул.Прохорова. Общая площадь по 199,0кв.м., жилая 120,0 кв.м., …
Домв Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
55 м²
€ 9,104
Продается жилой дом в гп. Радунь. Общая площадь дома 54,5 м.кв., жилая - 44,3 м.кв., площадь…
Домв Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 6,555
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Вашкели(30 км от г.Ли…
Домв Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 9,286
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Старая Казаковщина(18…
Домв Бастуны, Беларусь
Дом
Бастуны, Беларусь
90 м²
€ 23,670
Уютный дом в д. Бастуны Вороновского р-на. Дом построен в 1980 году из бревен, облицован кир…
Дом 3 спальнив Трокели, Беларусь
Дом 3 спальни
Трокели, Беларусь
1 ванных комнат 107 м²
€ 44,608
ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ В АГ. ТРОКЕЛИ (315/2) Дом находится в живописном месте, рядом с католическо…
Домв Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
83 м²
€ 16,387
Продаётся уютный, теплый дом в самом центре г.п.Радунь. Общая площадь дома 82,8 м.кв., жилая…

Параметры недвижимости в Вороновский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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