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Realting.com
Беларусь
Гродненская область
Вороновский район
Купить недвижимость в Вороновский район, Беларусь
Переганцевский сельский Совет
3
Бастунский сельский Совет
2
Радунский сельский Совет
2
Вороново
1
Дотишский сельский Совет
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Заболотский сельский Совет
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13 объектов найдено
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Дом
Переганцевский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 3,186
Продается отличный участок с домом хутором в деревне Ромашканцы Вороновского р-на Гродненско…
Квартира 4 комнаты
Германишки, Беларусь
4 Количество комнат
94 м²
1/1 Этаж
€ 54,621
Продается 4к квартира в доме (во второй половине никто не проживает) в д. Германишки по ул. …
Дом
Заболоть, Беларусь
85 м²
€ 4,279
Продается дом в 100 метрах от озера в аг Заболоть Вороновского р-на. В доме 3 жилые комнаты,…
Дом
Дотишки, Беларусь
137 м²
€ 9,104
Продается жилой дом по адресу: Гродненская обл. Вороновский р-н а.г.Дотишки, ул.Веснов…
Дом
Германишки, Беларусь
73 м²
€ 20,939
Продается дом в д. Германишки, недалеко от г.п. Вороново (3км). Дом деревянный, обложен кирп…
Дом
Вороново, Беларусь
140 м²
€ 16,387
Продается дом со сруба в г.п. Вороново. Дом построен на высоком фундаменте, с крепкого здоро…
Дом
Радунь, Беларусь
199 м²
€ 68,278
Продается жилой дом п.Радунь, ул.Прохорова. Общая площадь по 199,0кв.м., жилая 120,0 кв.м., …
Дом
Радунь, Беларусь
55 м²
€ 9,104
Продается жилой дом в гп. Радунь. Общая площадь дома 54,5 м.кв., жилая - 44,3 м.кв., площадь…
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 6,555
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Вашкели(30 км от г.Ли…
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 9,286
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Старая Казаковщина(18…
Дом
Бастуны, Беларусь
90 м²
€ 23,670
Уютный дом в д. Бастуны Вороновского р-на. Дом построен в 1980 году из бревен, облицован кир…
Дом 3 спальни
Трокели, Беларусь
1 ванных комнат
107 м²
€ 44,608
ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ В АГ. ТРОКЕЛИ (315/2) Дом находится в живописном месте, рядом с католическо…
Дом
Радунь, Беларусь
83 м²
€ 16,387
Продаётся уютный, теплый дом в самом центре г.п.Радунь. Общая площадь дома 82,8 м.кв., жилая…
Параметры недвижимости в Вороновский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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