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Купить недвижимость в Вороново, Беларусь

1 объект найдено
Домв Вороново, Беларусь
Дом
Вороново, Беларусь
140 м²
€ 16,401
Продается дом со сруба в г.п. Вороново. Дом построен на высоком фундаменте, с крепкого здоро…
Realting.com
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