Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Вольковский сельский Совет
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Вольковский сельский Совет, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Жодино, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 4/5
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Жодино, ул. Школьная, дом 10-14/5 этажного кирпичного дом…
€32,863
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/25
ЖК «Минск Мир», дом «Сочи»   Дом 18.6 «Сочи» квартала «Чемпионов» – прекрасная возможность и…
€89,477
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 9/9
ЖК «Левада» - это уникальный жилой комплекс класса комфорт, который строится в Центральном р…
€109,752
Дом с садом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дача в СТ "Заря". Рядом с г.Жодино. Дом 2-х этажный 1989 г.п. Участок 6.81 соток.,…
€14,826
Квартира 2 комнаты в Войская, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Войская, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, аг. Войская, ул. Ленина, 1 / 3 панель, 57,3 / 55,4 / 30,1 / 8,9, сануз…
€17,565
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Королёво, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Королёво, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Продается просторная квартира с ремонтом в деревне Королево, ул. Парковая, 2. Узденский р-н,…
€46,745
Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,8 кв.м, общ.- 79,8 кв.м, жил.- …
€11,332
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в районе Шушань (первое круговое движение в центр города), …
€70,099
Квартира 3 комнаты с домофоном, с лифтом, с видеонаблюдением в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, с лифтом, с видеонаблюдением
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/7
Срочно! 3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 2011 г.п., 5 / 7 кирпич, 79,…
€70,826
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с центральным отоплением в Гродно, Беларусь
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Продается уютная 1/2, в 4 — комнатной квартире, по ул. Врублевского 46. Также рассматриваем …
€13,126
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/25
Продаем уютную 3-комнатную квартиру на ул. Ильянской, 2 (68,2 / 37,4 / 11,9м2) в ЖК «Промена…
€124,654
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Просторная 3-ех комнатная квартира с хорошей планировкой и высокими потолками в Московском р…
€77,436

Параметры недвижимости в Вольковский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти