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Квартиры в Вольковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Волька, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Волька, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира в д. Волька! * Площадь: общая – 48,6 кв.м., жилая – 28,2 кв.м., кухня –…
€3,683

Параметры недвижимости в Вольковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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