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Жильё в Волковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с садом, с баней, с беседкой в Волковичский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с баней, с беседкой
Волковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается добротная дача в красивом месте , ст " Реста", 30 км от Могилёва. Дом деревянный с…
€24,518

Параметры недвижимости в Волковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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