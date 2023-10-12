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Квартиры в Войский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Войская, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Войская, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, аг. Войская, ул. Ленина, 1 / 3 панель, 57,3 / 55,4 / 30,1 / 8,9, сануз…
€17,509

Параметры недвижимости в Войский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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