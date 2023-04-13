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Купить дом с бассейном в Витебской области, Беларусь

Волынецкий сельский Совет
2
Вороничский сельский Совет
2
Гомельский сельский Совет
2
Заболотский сельский Совет
2
Зелёнковский сельский Совет
2
Зубовский сельский Совет
2
Межанский сельский Совет
2
Ушачи
2
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4 объекта найдено
Домв Должа, Беларусь
Дом
Должа, Беларусь
81 м²
€ 25,006
Срочная продажа!!! Цена актуальна до 1 мая!  В живописном районе Должи продаётся жилой …
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 109,117
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 136,396
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
306 м²
€ 318,257

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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