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Купить коттедж с бассейном в Витебской области, Беларусь

Орша
12
Витебск
5
Новополоцк
3
Бабиничский сельский Совет
2
Веркудский сельский Совет
1
Волынецкий сельский Совет
1
Лепель
1
Миоры
1
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3 объекта найдено
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 109,117
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 136,396
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
306 м²
€ 318,257

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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