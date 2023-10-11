ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Витебск
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Витебск, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с гаражом, с беседкой, с теплицей
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
168 м²
Продается отличный дачный дом в СТ «Рассвет-82», в 10 км от города. Дом двухэтажный для круг…
€94,301
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
1
91 м²
2/1
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
2
52 м²
7/16
Продается квартира со свободной планировкой в новостройке в живописном месте столицы - ЖК Vo…
€69,688
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Квасовский сельский Совет, Беларусь
3
51 м²
2
Продается добротный дачный дом с отличной баней, расположенный в садовом товариществе «Берез…
€18,860
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
80 м²
1/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1952 г.п., 1 / 2 кирпич, 79,8 / 79,8 / 54,4 / 9…
€23,575
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
101 м²
3/24
3-комнатная квартира рядом с метро Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 119. ❤️ Продается рос…
€155,502
Рекомендовать
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Молодечно, Беларусь
131 м²
Экологичный уютный дом в черте города Адрес: Молодечно, пер. 1-ый Семинарийский. ❤️Продается…
€94,206
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
2
42 м²
3/5
€57,523
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с подвалом
Мозырь, Беларусь
2
50 м²
5/5
€22,632
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
4
119 м²
6/24
Четырехкомнатная квартира с машиноместом в современном многофункциональном ЖК «Каскад». Мног…
€150,985
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
2
33 м²
7/10
МК "MinskWorld". Квартал "Северная Европа". Дом "Таллин". Дом сдается в конце 2021 года. Це…
€38,946
Рекомендовать
Дом с бассейном, с гаражом, с садом
Плещеницы, Беларусь
126 м²
Выгодное вложение – купить дом! Адрес: гп. Плещеницы, ул. Воровского. ❤️ Продается просторны…
€55,166
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL