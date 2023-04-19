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Купить недвижимость в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 23,690
Селиба. Продается кирпичный дом общей площадью 96. 5 кв. м. На земельном участке 15 соток в …
Домв Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишнёвский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 27,335
Предлагается незавершенное законсервированное капитальное строение в д. Доманово. Могилевска…

Параметры недвижимости в Вишнёвский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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