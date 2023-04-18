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Купить квартиру в Вишневский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Богданов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Богданов, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 1/2 Этаж
€ 10,344
Продается светлая, теплая квартира в агрогородке Богданов! Комнаты 14.6 м2 и 11.7 м2, кухня …

Параметры недвижимости в Вишневский сельский Совет, Беларусь

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