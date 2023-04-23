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Квартиры в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 25,233
Продается 6-комнатная квартира в блокированном жилом доме с 2-мя земельными участками ( 0,49…

Параметры недвижимости в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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