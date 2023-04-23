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Жильё в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 25,233
Продается 6-комнатная квартира в блокированном жилом доме с 2-мя земельными участками ( 0,49…
Дом в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 8,561
Продается небольшой дом в д.Заречье (от г.Столбцы - 18 км, от г. Несвиж - 15 км) Дом из брус…

Параметры недвижимости в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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