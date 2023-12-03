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Жильё в Вишовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом с центральным отоплением в Вишов, Беларусь
Дом с центральным отоплением
Вишов, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается дом и участок 13 соток, аг. Вишов, Могилевская обл., Белыничский р-н, Вишовский с/…
€17,912
в месяц
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Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский
Дом 2 комнаты в Вишов, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вишов, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 1
Продается дом в аг. Вишов ( Минское направление 20 км). Дом подходит для постоянного прожива…
€5,511
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Вишовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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