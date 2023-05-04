Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Городокский район
  5. Вировлянский сельский Совет

Жильё в Вировлянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вировлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вировлянский сельский Совет, Беларусь
€ 108,413

Параметры недвижимости в Вировлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти