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Продажа вилл в Беларуси

Острошицко-Городокский сельский Совет
77
Раковский сельский Совет
75
Боровляны
41
Заболотский сельский Совет
57
Мотыкальский сельский Совет
76
Кобрин
32
Молодечно
12
Слоним
20
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Минск, Беларусь
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 6 ванных комнат 287 м² Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…

Параметры недвижимости в Беларуси

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