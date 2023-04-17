Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Вилейский район
  5. Вилейка
  6. Дома

Купить дом в Вилейка, Беларусь

8 объектов найдено
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
203 м²
€ 91,037
Продается дом Дом находится в г. Вилейка в Северной части города. Расположение дома позволяе…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
89 м²
€ 25,946
Дом с 3-мя жилыми комнатами для дружной семьи! Адрес: Вилейка, ул.Мелиораторов ⭕️ О Вашем бу…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
61 м²
€ 10,833
Продается дом с участком в Вилейке Адрес:  Вилейка, ул. Стахановская ❤️ Бревенчатый дом…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
86 м²
€ 48,250
Предлагаем Вам новый дом в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Партизанская ✔️ Преимущества участка:…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
119 м²
€ 36,324
Дом с участком 7.8 соток в районе в г.Вилейка Адрес: Вилейка, ул.Чапаева ❤️Просторный дом с …
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
101 м²
€ 49,069
Дом с участком в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Осенняя ✔️ Преимущества дома: - Дом площадью 10…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
48 м²
€ 59,174
❤️ Одноуровневый дом станет прекрасным вариантом жилья для большой семьи.  Адрес: Вилей…
Домв Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
74 м²
€ 31,863
Продаётся жилой дом в городе Вилейка! Дом шлакобетонный, поштукатурен, 1961 года постройки.&…
Realting.com
Перейти