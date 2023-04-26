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Жильё с бассейном в Вилейский район, Беларусь

Вилейка
16
Вязынский сельский Совет
10
Ильянский сельский Совет
9
Кривосельский сельский Совет
8
Нарочанский сельский Совет
7
Хотенчицкий сельский Совет
6
Любанский сельский Совет
5
Ижский сельский Совет
4
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1 объект найдено
Коттедж в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
306 м²
Цена по запросу
Элитный  коттедж расположен на первой береговой линии Вилейского водохранилища в природ…

Параметры недвижимости в Вилейский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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