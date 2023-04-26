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Коттеджи в Вилейский район, Беларусь

Вязынский сельский Совет
2
Вилейка
1
Кривосельский сельский Совет
1
Любанский сельский Совет
1
Нарочанский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж в Вязынь, Беларусь
Коттедж
Вязынь, Беларусь
257 м²
€ 337,037
Коттедж премиум класса! Находится в прекрасном месте 500 шагов от Вилейского водохранилища.…
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
107 м²
€ 48,278
Продаётся невероятно просторный дом с качественным ремонтом, а также отдельно построенные го…
Коттедж в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
400 м²
€ 45,090
Двухуровневый дом в живописном месте! Адрес: д. Ляховщина, ул. Центральная   ❤️ Отличны…
Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 36,345
Продаётся просторный дом в живописном месте! Адрес: д. Буйли, ул. Центральная ❤️ Уникальный …
Коттедж в Любанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Любанский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 35,525
Продается дом рядом с Вилейским вдхр.100% готовности. Готов к проживанию. Выполнен качествен…
Коттедж в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
306 м²
Цена по запросу
Элитный  коттедж расположен на первой береговой линии Вилейского водохранилища в природ…

Параметры недвижимости в Вилейский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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