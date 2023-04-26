Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Вилейский район
  5. Квартиры

Квартиры в Вилейский район, Беларусь

Вилейка
8
Ильянский сельский Совет
2
Вязынский сельский Совет
1
Ижский сельский Совет
1
Любанский сельский Совет
1
Квартира В архив
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 4/4 Этаж
€ 23,593
2-комнатная квартира с отличным ремонтом  Адрес: г. Вилейка, ул. Чайковского, д. 67А ❤️…
Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 1/1 Этаж
€ 18,127
3-комнатная квартира с участком.  Адрес: Вилейка, ул.Космонавтов ⭕️ О Вашем будущем дом…
Квартира в Вязынь, Беларусь
Квартира
Вязынь, Беларусь
81 м²
€ 6,285
Продается половина дома без ремонта в агрогородке Вязынь Адрес: д. Вязынь, ул.17 Сентября ⭕️…
Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 3/3 Этаж
€ 45,546
Современная трёхкомнатная квартира с мебелью и техникой! Адрес:  Вилейка, ул. Октябрьск…
Квартира 4 комнаты в Лыцевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лыцевичи, Беларусь
4 Количество комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 11,842
Четырёхкомнатная квартира в аг.Лыцевичи. Адрес: аг. Лыцевичи ✔️Агрогородок находится в живоп…
Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/1 Этаж
€ 16,305
Уютная трёхкомнатная квартира в городе Вилейка! Адрес: Вилейка, ул. Чапаева ❤️ Уютная трёхко…
Квартира 3 комнаты в Илья, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Илья, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 25,414
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой и ремонтом позволит заселиться в п…
Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 22,317
В кирпичном доме , хорошей части города Вилейка - предлагаем расссмотреть двухкомнатную квар…
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/3 Этаж
€ 9,929
Просторная 3-комнатная квартира в центре аг.Любань, Вилейского р-на. Агрогородок Любань …
Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 14,210
Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
34 м² 2/5 Этаж
€ 10,931
Продаются две комнаты (7/18 доли) в 4-ех комнатноной квартире в г. Вилейка. Квартира располо…
Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 33,977
Продаётся уютная, просторная и полностью готовая к проживанию трёхкомнатная квартира в центр…
Квартира 4 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Партизанский, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 1/5 Этаж
€ 20,040
 Большая просторная квартира со всеми удобствами! Дом кирпичный. Первый высокий этаж. Ч…

Параметры недвижимости в Вилейский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти