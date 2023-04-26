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Вилейский район
Жильё в Вилейский район, Беларусь
Вилейка
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68 объектов найдено
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Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 18,127
Продается двухэтажный жилой дом с участком! Адрес: СТ Принт-Дружба ⭕️ О Вашем будущем доме: …
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 9,109
Дом находится в д. Ермоличи, НАРОЧАНСКИЙ с/с! Не путайте с Вязынским с/с! Продаётся надёжный…
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 11,842
Продается участок в частной собственности со старым домом в живописном месте Вилейского райо…
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
4/4 Этаж
€ 23,593
2-комнатная квартира с отличным ремонтом Адрес: г. Вилейка, ул. Чайковского, д. 67А ❤️…
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 11,386
Дом в тихом месте с выходом к реке Илия. Адрес: д. Козлы, ул. Центральная. ❤️Дом находится в…
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 5,374
Продаётся деревенский дом! Адрес: д. Понятичи, ул. Лесная ❤️ Отличный дом в прекрасном месте…
Дом
Вилейка, Беларусь
48 м²
€ 59,209
Кирпичный дом полностью готовый к проживанию Адрес: Вилейка, ул. Пионерская ❤️ Одноуровневый…
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
1/1 Этаж
€ 18,127
3-комнатная квартира с участком. Адрес: Вилейка, ул.Космонавтов ⭕️ О Вашем будущем дом…
Коттедж
Вязынь, Беларусь
257 м²
€ 337,037
Коттедж премиум класса! Находится в прекрасном месте 500 шагов от Вилейского водохранилища.…
Квартира
Вязынь, Беларусь
81 м²
€ 6,285
Продается половина дома без ремонта в агрогородке Вязынь Адрес: д. Вязынь, ул.17 Сентября ⭕️…
Коттедж
Вилейка, Беларусь
107 м²
€ 48,278
Продаётся невероятно просторный дом с качественным ремонтом, а также отдельно построенные го…
Коттедж
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
400 м²
€ 45,090
Двухуровневый дом в живописном месте! Адрес: д. Ляховщина, ул. Центральная ❤️ Отличны…
Дом
Порса, Беларусь
50 м²
€ 11,751
Продаётся отличный готовый дом в пригороде г. Вилейка! Адрес: д. Порса, ул. Центральная ❤️ П…
Дом
Вилейка, Беларусь
203 м²
€ 91,091
Продается дом Дом находится в г. Вилейка в Северной части города. Расположение дома позволяе…
Дом
Кривое Село, Беларусь
55 м²
€ 15,394
Комфортный дом в живописном месте Адрес: аг. Кривое Село, ул. Советская ❤️Крепкий дом с боль…
Дом
Вилейка, Беларусь
89 м²
€ 25,961
Дом с 3-мя жилыми комнатами для дружной семьи! Адрес: Вилейка, ул.Мелиораторов ⭕️ О Вашем бу…
Дом
Куренец, Беларусь
47 м²
€ 4,555
Продается дом с удобным транспортным сообщением Адрес: аг. Куренец, ул. Первомайская. ❤️Ходи…
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
3/3 Этаж
€ 45,546
Современная трёхкомнатная квартира с мебелью и техникой! Адрес: Вилейка, ул. Октябрьск…
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
€ 15,941
Недостроенный дом с участком на берегу рек Адрес: д. Ляховщина, ул. Центральная. ❤️ О…
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
118 м²
€ 19,585
Квартира 4 комнаты
Лыцевичи, Беларусь
4 Количество комнат
67 м²
2/2 Этаж
€ 11,842
Четырёхкомнатная квартира в аг.Лыцевичи. Адрес: аг. Лыцевичи ✔️Агрогородок находится в живоп…
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 3,188
Продается дом в деревне Вилейского района с участком Дом под полный ремонт либо под снос. Ср…
Дом
Вязынь, Беларусь
49 м²
€ 10,931
Продается жилой дом в агрогородке Вязынь Адрес: аг.Вязынь, ул.. 17 Сентября ⭕️ О Вашем будущ…
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/1 Этаж
€ 16,305
Уютная трёхкомнатная квартира в городе Вилейка! Адрес: Вилейка, ул. Чапаева ❤️ Уютная трёхко…
Дом
Вилейка, Беларусь
86 м²
€ 48,278
Предлагаем Вам новый дом в Вилейке Адрес: Вилейка, ул. Партизанская ✔️ Преимущества участка:…
Квартира 3 комнаты
Илья, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
1/1 Этаж
€ 25,414
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой и ремонтом позволит заселиться в п…
Дом
Вилейка, Беларусь
119 м²
€ 36,345
Дом с участком 7.8 соток в районе в г.Вилейка Адрес: Вилейка, ул.Чапаева ❤️Просторный дом с …
Дом
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 11,386
Одноуровневый дом на участке 25 соток в д. Ловцевичи! Адрес: д. Ловцевичи ❤️Полностью готовы…
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 36,345
Продаётся просторный дом в живописном месте! Адрес: д. Буйли, ул. Центральная ❤️ Уникальный …
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 6,832
Продается дача в живописном месте с грибными и ягодными местами в СТ "Принта-Дружба&quo…
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