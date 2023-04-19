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Купить квартиру в Ветринский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Ветрино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветрино, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 9,385
Квартира 2 комнатыв Ветрино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветрино, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/4 Этаж
€ 11,298

Параметры недвижимости в Ветринский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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