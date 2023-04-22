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Квартиры в Ветковский район, Беларусь

Ветка
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ветка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветка, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/3 Этаж
€ 17,123
Квартира 2 комнаты в Ветка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветка, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 11,265

Параметры недвижимости в Ветковский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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