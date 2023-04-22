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Жильё в Ветковский район, Беларусь

Ветка
3
Радужский сельский Совет
1
Столбунский сельский Совет
1
Шерстинский сельский Совет
1
6 объектов найдено
Дом в Радужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радужский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 10,814
А на даче – все иначе!  Небо выше! Солнце ярче… В продаже  дачный уча…
Дом в Шерстинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шерстинский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 13,518
Бревенчатый жилой дом с  земельным участком в  20 соток. Площадь 60.0/20.6 м/7.0 м…
Дом в Столбун, Беларусь
Дом
Столбун, Беларусь
66 м²
€ 4,055
Продается просторный кирпичный одноквартирный жилой дом с хозпостройками в аг. Столбун Ветко…
Квартира 2 комнаты в Ветка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветка, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/3 Этаж
€ 17,123
Дом в Ветка, Беларусь
Дом
Ветка, Беларусь
91 м²
€ 36,047
Продаётся хороший дом в хорошие руки. Кирпичный, 1983 года постройки, крыша менялась несколь…
Квартира 2 комнаты в Ветка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветка, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 11,265

Параметры недвижимости в Ветковский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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