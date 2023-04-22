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Квартиры в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 21,538
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…
Квартира 3 комнаты в Вертелишки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вертелишки, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 21,538
В продаже 3-комнатная квартира на ул. Октябрьской, 2 в агрогородке Вертелишки. что в 10 кило…

Параметры недвижимости в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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