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Дома в Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 17,934
Продается дом для загородной жизни с прекрасным обзором вокруг. Удобный выезд на трассу M3 (…

Параметры недвижимости в Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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