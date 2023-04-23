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Дома в Вензовецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вензовец, Беларусь
Дом
Вензовец, Беларусь
65 м²
€ 6,218
Продается добротный деревенский дом в аг. Вензовец, Гродненской области, Дятловского района.…

Параметры недвижимости в Вензовецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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