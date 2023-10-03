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Дома в Великолукский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Русино, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Русино, Беларусь
Площадь 129 м²
Дом в Русино 2008 г.п.  с участком 15 соток! Русино — агрогородок в Барановичском районе Бре…
€40,077

Параметры недвижимости в Великолукский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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