Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Видомлянский сельский Совет
  5. Бунгало

Бунгало в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 18/25
Внимание! К указанной в объявлении цене применяются скидки! Кроме того, скидка на новостройк…
€47,759
Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
€52,222
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 87 м²
Жилой дом в г.Бресте. 1977 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 110,0 кв.м, общ.- 87,0 кв.м, жил.- 65,1 к…
€66,224
Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Продается светлая 2 -комнатная квартира в самом центре города по улице Бульвар Шевченко. Общ…
€35,477
Квартира 1 комната со стеклопакетами в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже. Минск, ул. …
€44,464
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 8/25
Квартал расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к цен…
€78,366
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/25
Дом "Прага" уже сдан. Есть шанс успеть купить свою квартиру. Отличное расположение, развитая…
€70,011
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 15/26
Продается двухкомнатная квартира на 15 этаже в современном районе города, расположенная в не…
€73,792
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/16
Дом "Калининград" в квартале "Евразия" %%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%% * Дополнительная СК…
€62,534
Дом с садом, с баней, с беседкой в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с баней, с беседкой
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается отличный участок в прекрасном живописном месте, рядом с лесом, прямо на берегу р. …
€24,597
Квартира с гаражом в Могилёв, Беларусь
Квартира с гаражом
Могилёв, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся квартира в капитальном двухквартирном кирпичном доме
€50,141
Дом с гаражом, с баней в Борисов, Беларусь
Дом с гаражом, с баней
Борисов, Беларусь
Площадь 102 м²
Выгодное вложение - купить дом Адрес: г. Борисов, ул. Подлесная ❤️Представляем Вашему вниман…
€61,446

Параметры недвижимости в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти