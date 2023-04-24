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Квартиры в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 13,646
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…

Параметры недвижимости в Видомлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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