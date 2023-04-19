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Купить дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 10,984
В этой локации наше предложение такое одно! Большой дом для летнего отдыха или для жизни кру…
Домв Вязье, Беларусь
Дом
Вязье, Беларусь
108 м²
€ 21,969
Дом   и большой участок  в шикарном месте. Водохранилище на Свислочи –и…

Параметры недвижимости в Вязьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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