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Купить квартиру в Вязьевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 5,950
Центральная канализация, отопление, вода. До Осипович 15 км, ходят автобусы. Автолавка …

Параметры недвижимости в Вязьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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